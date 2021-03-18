Москва, , 10:10 — REGNUM В Латинской Америке (Мексике, Аргентине, Бразилии) с позитивом освещается эффективность российской вакцины против ковида, а в странах Западной Европы и в Польше в качестве рекламных креативов используется негативная повестка, связанная с событиями вокруг Алексея Навального. К такому выводу пришли аналитики агентства по управлению репутацией Digital Guru которые провели исследование политической рекламы в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Исследование проводилось на базе анализа более 1000 упоминаний России в контексте политической интернет-рекламы в Facebook Ad Library с 1 декабря 2020 по 7 февраля 2021. По итогам анализа в основу исследования легла база данных с 536 релевантными упоминаниями политической рекламы о России.

«Отрадно, что наряду с негативными инфоповодами, есть и позитивный — Спутник V. За счет вакцины в странах Южной и Центральной Америки сформировался преимущественно позитивный образ России», — отметил основатель агентства Андрей Кузьменков.

Наиболее позитивная повестка транслируется в Аргентине и в Мексике в связи с закупкой российской вакцины (30 и 25 упоминаний, соответственно). Больше всего негативных упоминаний из-за событий с Алексеем Навальным наблюдается в польской и итальянской политической рекламе — по 32 упоминания. Лидирующие позиции по нейтральной тональности — у Германии и Аргентины (6 и 5 упоминаний, соответственно).

Распределение тональности по половому признаку демонстрирует, что женская аудитория охотнее просматривает позитивную интернет-рекламу о России, чем мужчины (39,5% против 20,5%). Это объясняется тем, что женщины намного чаще, чем мужчины интересуются тематикой борьбы с коронавирусом и вакцинированием, а закупка российской вакцины Спутник V — наиболее позитивная повестка из всех исследуемых инфоповодов о РФ.

Чаще всего дело Навального используют для рекламного продвижения некоммерческие, неправительственные и наднациональные организации (121 раз). На рекламные посты международной организации Amnesty International, французского издания Mediapart и польского телеканала Biełsat po polsku приходится 40% всех негативных публикаций. В продвижении СМИ, госслужащих, политиков и блогов Навальный, Путин и российская вакцина используются с равным постоянством.