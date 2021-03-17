Москва, , 23:37 — REGNUM Второй экземпляр российского тяжелого ударного БПЛА С-70 «Охотник» будет предсерийным и иметь конструктивные отличия от первого, сообщает 17 марта РИА Новости со ссылкой на источники в оборонно-промышленной сфере.

Предсерийный образец создается с учетом проведённых ранее испытаний первого образца «Охотника».

По утверждению агентства, создаваемый в Новосибирске на авиазаводе им.В.П.Чкалова второй образец БПЛА С-70 «Охотник» будет построен в августе, а в воздух должен подняться к концу 2021 года, пройдя необходимые испытания.

Напомним, что первый летающий образец БПЛА С-70 «Охотник» уже проходит испытания, в том числе во взаимодействии с истребителем пятого поколения Су-57.

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