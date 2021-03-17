Вашингтон, , 23:35 — REGNUM В скором будущем администрация США раскроет детали воздействия на Россию, сообщила 17 марта журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Комментируя одно из антироссийских заявлений американского президента Джо Байдена, сделанных в нашумевшем интервью ABC News, Псаки сказала, что Россия, «конечно же, будет привлечена к ответственности».

Псаки «В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее».

Напомним, глава Штатов среди прочего заявил в интервью ABC News, что президент России Владимир Путин «заплатит» за то, что Москва якобы пыталась вмешаться в американские выборы, дискредитировав его, Байдена, кандидатуру.

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