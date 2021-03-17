Ливерпуль, Великобритания, , 23:29 — REGNUM Разработчики игры Destruction AllStars в жанре симулятора гонок на выживание рассказали о грядущих изменениях. Об этом 17 марта сообщил портал Eurogamer.

Студия Lucid объявила, что добавит в игру сезоны, рейтинговую систему Blitz и боевые пропуски. Destruction AllStars также получит нового персонажа. Разработчики также сообщили, что сейчас создают новый фоторежим, который позволит в любой момент поставить игру на паузу и переключиться на виртуальную камеру.

Напомним Destruction AllStars является эксклюзивом платформы PlayStation 5. Релиз игры состоялся 2 февраля 2021 года.

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