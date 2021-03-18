Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена намерена говорить о проблемах во взаимоотношениях с Россией напрямую, заявила 17 марта журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Новая администрация собирается руководствоваться иными принципами в отношениях с Россией, чем прежнее руководство. Мы собираемся говорить напрямую о тех проблемах, которые нас беспокоят», — заявила Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, США не стремятся ухудшить отношения с Россией, но продолжают считать русских вызовом для себя. Об этом 2 марта заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.