Москва, , 23:23 — REGNUM Российским гражданам не рекомендуется выезжать за границу в предстоящие майские праздники из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила 17 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Планируя свои майские праздничные дни, или если отпуска у кого-то сейчас, лучше всего провести их внутри страны», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Попова отметила, что шансы на открытие границ с новыми странами не сокращаются, тем не менее поездок лучше избегать, «чтобы сберечь своё здоровье».

Напомним, в 2021 году жители России будут отдыхать на майские праздники с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.