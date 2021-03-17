Приштина, , 23:24 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 17 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 4388 образцов в крае выявили 709 носителей коронавируса. Ещё 385 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлены 79 089 случаев заражения коронавирусом. 65 979 пациентов уже здоровы. 1731 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 11 379 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

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