Скопье, , 23:24 — REGNUM Глава оппозиционной македонской партии «Альянс за албанцев» Зиадин Селя вечером 16 марта сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о том, что он заразился коронавирусом.

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По словам политика, он чувствует себя хорошо, однако, в соответствии с медицинскими протоколами, проведет несколько дней в изоляции. Селя призвал сограждан к соблюдению мер по предотвращению распространения инфекции ради безопасности близких.

В настоящее время темпы распространения коронавируса в Северной Македонии возросли до тысячи новых случаев заражения ежедневно.

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