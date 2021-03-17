Нью-Йорк, США, , 23:16 — REGNUM Лина Хиди исполнит главную роль в предстоящем сериале «Маяк 23», производством которого займутся телеканалы Spectrum и AMC. Об этом 17 марта сообщает портал TVLine.

Шоу будет представлять собой адаптацию одноимённого фантастического романа писателя Хью Хоуи, действие которого происходит в 23 веке.

В центре повествования находится женщина по имени Астер (Хиди) и мужчина Халан, являющийся одиноким хранителем космического маяка, обеспечивающего безопасность полёта кораблей. По сюжету, Астер каким-то образом находит путь к маяку Халана, который не знает, считать её другом или врагом.

Напомним, Лина Хиди исполнила роль Серсеи Ланнистер в сериале канала HBO «Игра престолов». Роман «Маяк 23» был опубликован в августе 2015 года.

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