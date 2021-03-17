Любляна, , 23:19 — REGNUM Контракт Европейской комиссии с AstraZeneca должен стать публичным, чтобы узнать, кто несет ответственность за то, что британско-шведская фирма не доставляет свою вакцину против коронавируса по согласованному графику и в оговоренных количествах, заявил 17 марта премьер-министр Словении Янез Янша, сообщает Dnevnik.

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Этот контракт, по словам Янши, был, очевидно, плохо составлен, особенно учитывая, что теперь никто не несет ответственности за несоблюдение согласованного графика поставок и оговоренных объемов. Он отметил, что осенью 2020 года ожидалось, что оксфордская вакцина будет сначала одобрена, поэтому на неё пал выбор большого количества членов ЕС.

Поскольку вакцина была одобрена позже и AstraZeneca поставляет гораздо меньшее количество вакцин и опаздывает с ними, в середине года возникнут большие диспропорции между членами в ходе вакцинации населения, что, по словам Янши, также может вызвать серьезный политический кризис во время председательства Словении в ЕС.

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