Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Почти 113 млн доз вакцины от коронавируса было распределено среди населения США, согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний США. Об этом 17 марта сообщает CNN.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Согласно отчетам, распределено 113 037 627 доз вакцины — примерно 77% от полученных 147 590 615 доз.

За последние 24 часа было распространен 2.3 млн доз, что является новым рекордом. За последние две недели страна ежедневно получает более 2 млн доз. С такими темпами администрация президента США Джо Байдена обеспечит население 100 млн дозами за 60 дней.

Примерно 22% населения страны — около 74 млн человек — получил как минимум одну дозу вакцины, а еще 12% несения — около 40 млн — полностью вакцинированы.

Отмечается, что во всех штатах вакцинировано как минимум 10% взрослого населения.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты СШАДжозеф Байдензаявил, что за первые 100 дней после вступления в должность главы государства планирует создать условия для вакцинирования от коронавируса не менее 100 млн человек