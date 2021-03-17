Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Американские власти будут по важным вопросам действовать в отношении России «прямолинейно», а не так, как это было при 45-м президенте Штатов Дональде Трампе, сообщила 17 марта журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки «Мы будем прямолинейны, и мы будем прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы, вызывающие у нас обеспокоенность».

Это заявление американский представитель сделала в ответ на вопрос, знают ли в администрации президента США Джо Байдена о вызове в Москву российского послав в Вашингтоне Анатолия Антонова. Псаки сказала, что, «конечно, да».

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