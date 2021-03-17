Минск, , 23:08 — REGNUM США могут помочь Белоруссии санкциями в отношении руководства постсоветской республики, Александра Лукашенко лично и поддерживающих его режим олигархов, силовиков и судей. Об этом 17 марта заявила Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

Она призвала блокировать торговлю с «режимом Лукашенко» и полностью его изолировать, добиваясь «освобождения политзаключённых, восстановления верховенства закона и начала настоящего диалога между законными представителями белорусов и властью». Тихановская при этом подчеркнула, что «важны не слова, а действия».

Кроме того, она призвала увеличить поддержку прозападной оппозиции в Белоруссии и неназванных предпринимательских кругов. По её словам, Белоруссия «переживает гуманитарный кризис», и её народ как никогда ранее нуждается в помощи США.

Ранее на эту тему: Помпео в Минске: к Лукашенко приехал очередной «белый господин»

Тихановская сообщила, что «Евросоюз разработал комплексный план поддержки Белоруссии в переходный период после свободных и справедливых выборов», призвав официальный Вашингтон поддержать этот почин и «начать разработку совместного «плана Маршалла» для Белоруссии».

Напомним, Светлана Тихановская участвовала в президентской кампании 2020 года и по официальным данным проиграла Александру Лукашенко, который бессменно правит Белоруссией с 1994 года. Возмущённые объявлением победы Лукашенко граждане в десятках городов вышил на мирные акции протеста. Тихановская призвала манифестантов разойтись и уехала в Литву, откуда призвала продолжить сопротивление. Литовские власти объявили Тихановскую «президентом Белоруссии», а в Минске на неё завели уголовное дело.

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии