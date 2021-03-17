Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Многопользовательская игра Hell Let Loose на тематику Второй мировой войны выйдет в 2021 году на консолях PS5 and Xbox Series X. Об этом 18 марта сообщил портал Game Rant.

Издание отметило, что студия Team17, занимающаяся разработкой игры, ничего не сказала о том, выйдет ли Hell Let Loose на PS4 или Xbox One. Автор статьи предположил, что поскольку в матчах этой игры могут участвовать до 100 геймеров, то, возможно, «железо» старых консолей просто не может выдать необходимый уровень производительности.

Напомним, начальные инвестиции в проект разработки Hell Let Loose студия Team17 начала собирать на краудфандинговой платформе Kickstarter в 2017 году. Релиз игры состоялся 6 июня 2019 года.

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