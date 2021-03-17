Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Северная Македония закупит 54 американских бронетранспортера Stryker и сопутствующее оборудование, сообщает 17 марта Госдеп США.

Отмечается, что армия Северной Македонии, в 2020 году получившей членство в НАТО, начинает переходить на американскую военную технику.

Поэтому Госдеп согласовал разрешение на продажу Северной Македонии бронетранспортеров Stryker и сопутствующего оборудования.

В рамках этой сделки, оценивающейся в $210 млн., могут быть поставлены пехотные бронемашины M1126 (ICV), командные бронемашины M1130 (CV) и самоходные минометы M1129 (MCV). Кроме того, США поставят Северной Македонии 12,7-мм пулеметы M2A1, дымовые гранатометы М6, средства радиосвязи, дистанционного управления вооружением CROWS, специнструменты и тестовое оборудование.

Кроме того, США обеспечат обучение экипажей, поставки запчастей и техническую поддержку.

Вся техника будет изготовлена на предприятии General Dynamics Land Systems (GDLS) в канадской провинции Онтарио.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная Македония стала 30-м по счету членом военного блока НАТО 27 марта 2020 года.

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