Москва, 17 марта 2021, 22:54 — REGNUM Весьма необычным событием стал вызов в Россию посла Анатолия Антонова из США, заявила 17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 1».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что российский посол в США Антонов отзывается в Москву для консультаций и что работа МИД РФ нацелена на то, чтобы определить возможные пути «выправления пребывающих в тяжёлом состоянии российско-американских связей».
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