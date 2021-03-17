Москва, , 22:54 — REGNUM Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после сегодняшней победы над ЦСКА в рамках 23-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Зенита».

«Нервная игра. Были хорошие моменты, но сначала не забивали. Хорошо отреагировали на пропущенный мяч. Смогли перезагрузится после перерыва, забили быстрый гол в начале второго тайма. Действовали по плану.

Удаление помогло спасти жизнь, но в конце привезли необязательный пенальти. Хорошо, что все закончились именно так. Поздравляю команду и болельщиков с заслуженной победой», — приводит слова Семака портал «Спорт-Экспресс».