Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Американская компания Apple прекратила работу с китайским поставщиком Ofilm Group Co получив информацию о том, что он связан с преследованием мусульман-уйгуров на территории КНР. Об этом 17 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Известно, что Apple отказалась от услуг компании Ofilm Group Co, которая производит оптику и оптоэлектронный приборы.

Из-за потрери такого клиента как Apple, акции Ofilm Group Co упали на 10%.

Напомним, что в июле 2020 года Белый дом внес Ofilm в «черный список» компаний за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Синьцзяне действует ряд ограничений, вызванных стремлением властей Китая предотвратить сепаратизм этого региона, населённого по большей части исповедующими ислам уйгурами.