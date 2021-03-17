Женева, Швейцария, , 22:50 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 406 980 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 120 383 919 человек. Такие данные приводит 17 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 7492 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 664 386.

ВОЗ также информирует, что на сегодняшний день в организацию поступили данные о вакцинации от коронавируса 363 691 238 человек во всём мире.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 327 255 выявленных случаях заражения и 6668 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.