Загреб, 17 марта 2021, 22:59 — REGNUM Министр туризма Хорватии Николина Брняц на пресс-конференции 17 марта прокомментировала предложение Еврокомиссии о введении коронавирусных паспортов, сообщает Index.
Она подчеркнула, что в предстоящих дискуссиях в совете ЕС, где будет согласована окончательная версия документа, Хорватия будет настаивать на том, чтобы этот сертификат ни в коем случае не стал ограничивающим фактором для свободного передвижения, а также для того, чтобы он не был дискриминационным.
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Напомним, речь идёт о цифровых сертификатах, подтверждающих, что владелец документа прошёл вакцинацию, то есть, что он переболел или имеет отрицательный тест на коронавирус.
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