Загреб, , 22:59 — REGNUM Министр туризма Хорватии Николина Брняц на пресс-конференции 17 марта прокомментировала предложение Еврокомиссии о введении коронавирусных паспортов, сообщает Index.

Брняц «Сегодня ЕС сделал важное предложение о совместной базе сертификации, которая должна облегчить свободное передвижение во время пандемии. Как туристическая страна Хорватия одобряет каждый документ, который облегчит передвижение туристов, согласно единым и предсказуемым правилам».

Она подчеркнула, что в предстоящих дискуссиях в совете ЕС, где будет согласована окончательная версия документа, Хорватия будет настаивать на том, чтобы этот сертификат ни в коем случае не стал ограничивающим фактором для свободного передвижения, а также для того, чтобы он не был дискриминационным.

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Напомним, речь идёт о цифровых сертификатах, подтверждающих, что владелец документа прошёл вакцинацию, то есть, что он переболел или имеет отрицательный тест на коронавирус.

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