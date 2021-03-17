Москва, , 22:49 — REGNUM Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после сегодняшнего поражения от «Зенита» в рамках 23-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу петербургской команды.

«В начале первого тайма хорошо смотрелись, забили гол. Сделали попытки, но такие простые потери на своей половине поля, на половине поля соперника, которые не позволили нам забить второй гол.

Футбол базируется на ошибках. Конечно, когда остались в меньшинстве, минут 15 приходили в себя, пытались проводить атаки. Не понравилась защита на правом фланге Мария Фернандеса», — приводит слова специалиста портал «Спорт-Экспресс».