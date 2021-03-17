Ванкувер, Канада, , 22:49 — REGNUM В канадском Ванкувере начались съёмки игровой картины «Питер Пэн и Венди» (Peter Pan & Wendy). Об этом 17 марта сообщает портал Screen Rant.

В качестве режиссёра проекта выступает Дэвид Лоури («История призрака», «Несвятые», «Пит и его дракон»), премьера картины состоится на сайте потокового сервиса Disney Plus. Сюжет картины расскажет о том, как родители Венди решают отправить её в интернат. Желая избежать этой участи, девушка и два её младших брата отправляются в Нетландию.

Ранее Disney объявила, что в фильме снимутся Джуд Лоу (сыграет капитана Крюка), Эвер Андерсон (Венди), Александер Молони (Питер Пэн), Яра Шахиди (фея Динь-Динь) и другие. Ожидается, что премьера картины состоится в 2022 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Сиквел «Кота в сапогах» с Антонио Бандерасом получил дату премьеры