Приштина, , 07:39 — REGNUM Посол Италии в Косово Никола Орландо 18 марта рассказал о телефонном разговоре с новым лидером Демократической лиги Косово (ЛДК) Люмиром Абдиджику на своей странице в социальной сети Twitter.

Дипломат приветствовал готовность нового лидера ЛДК занять конструктивную позицию в роли главы оппозиции в ходе процесса формирования властных институтов края.

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Напомним, представитель ЛДК Авдулла Хоти до сих пор возглавляет правительство края, однако на выборах его партия заняла третье место, получив менее 13% голосов. Председатель ЛДК Иса Мустафа подал в отставку, однако 14 марта получил титул почетного председателя. После созыва парламента пост премьер-министра Косово намерен занять лидер получившего на выборах 50,28% голосов «Движения за самоопределение» Альбин Курти.

В пятницу, 20 марта, Абдиджику проведет встречу с главой одержавшей победу на выборах в Косово партией «Движение за самоопределение» Альбином Курти и и.о. президента Косово Вьосой Османи с целью обсудить формирование властных институтов Косово. Если Курти уже получил заверения в получении необходимого для формирования правительства 61 голоса в парламенте, то Османи понадобится поддержка Демократической лиги Косово, чтобы получить 80 из 120 голосов в парламенте для вступления на пост президента Косово.

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