Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Федеральная резервная система США улучшила свой прогноз по росту ВВП страны в 2021 году с прежних 4,2% до 6,5%, прогноз на 2022 год повышен с 3,2% до 3,3%. Об этом сообщает 17 марта пресс-служба американского финансового регулятора.

Также ФРС понизила прогноз по уровню безработицы в США в 2021 году с прежних 5% до до 4,5%, в 2022 году — с 4,2% до 3,9%.

Прогноз по инфляции в стране на 2021 год повышен с 1,8% до 2,4%, на 2022 год — с 1,9% до 2%.

Напомним, ранее сегодня ФРС США приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на текущем уровне 0−0,25% годовых.

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