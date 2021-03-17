Нью-Йорк, США, , 22:37 — REGNUM К заявлению, сделанному украинским послом в Германии Андреем Мельником о том, что Берлин якобы должен помочь Киеву «вернуть Крым», нужно отнестись серьёзно, сообщил 17 марта постпред России при ООН Василий Небензя в ходе неформального заседания Совбеза ООН.

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Комментируя заявление Мельника, российский дипломат пояснил, что узнал о нём из СМИ. Обратившись к постпреду Германии при ООН Кристофу Хойсгену, Небензя сказал:

«Я хотел бы знать, что он имел в виду и каких действий он требовал от вас, чтобы добиться этого. Я сомневаюсь, что они будут успешными, но это говорящий пример».

Как сообщало ИА REGNUM, Мельник ранее заявил, что «положить конец незаконной «оккупации» Крыма» — это «моральный долг Германии».

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