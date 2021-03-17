Токио, , 22:36 — REGNUM Создатели игры Super Bomberman R объявили, что с момента релиза игра разошлась тиражом более 2 млн копий. Публикацию они разместили 17 марта на twitter-странице проекта.

Издание Game Rant отметило, что, таким образом, с 2018 года разработчикам удалось удвоить значение показателя общего количества продаж. Стоит отметить, что 1 сентября 2020 года релиз версии Super Bomberman R Online состоялся на облачном игровом потоковом сервисе Stadia.

https://twitter.com/bomberman573/status/1372029926426218496

Super Bomberman R вышла 7 марта 2017 года. Ранее компания Konami объявила, что релиз версии Super Bomberman R Online ПК, PS4, Switch и Xbox One состоится в 2021 году.

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