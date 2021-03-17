Минск, , 22:36 — REGNUM Несмотря на пандемию и сокращение спроса на белорусскую продукцию, ВВП республики за первые два месяца 2021 года демонстрирует рост. Об этом говорится в опубликованном 17 марта сообщении Белстата.

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«Объем ВВП в текущих ценах составил 23,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января — февраля 2020 г. Индекс-дефлятор ВВП в январе — феврале 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 110,8%», — проинформировал статкомитет по итогам первой оценки валового внутреннего продукта.

Белстат сообщил также, что за первые два месяца года объём промпроизводства в текущих ценах составил 21,4 млрд белорусских рублей — на 8,3% больше в сопоставимых ценах уровня аналогичного прошлогоднего периода. В частности, обрабатывающая промышленность» прибавила 7,5%, а ряд других видов экономической деятельности продемонстрировали падение.

За этот же период в Белоруссии на 4,3% к прошлогоднему периоду вырос оптовый товарооборот, достигнув 17,8 млрд бел.руб. Розничный товарооборот — напротив, сократился на 3,7% до 8,3 млрд бел.руб. в сопоставимых ценах.

«Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91% розничного товарооборота республики, в январе — феврале 2021 г. составил 7,5 млрд. рублей, или 97,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, — отметили в Белстате. — Товарооборот общественного питания в январе — феврале 2021 г. составил 422,3 млн. рублей, или 80,7% в сопоставимых ценах к уровню января — февраля 2020 г».

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