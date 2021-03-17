Москва, , 22:35 — REGNUM Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен провел дебютную встречу за московскую команду, сыграв в матче против «Зенита» в рамках 23-го тура РПЛ 17 марта. Матч завершился победой петербургской команды со счетом 3:2.

Норвежский футболист появился на поле на 67-й минуте, заменив Ивана Облякова. На 89-й минуте Бохинен заработал пенальти в ворота соперника, на нем нарушил правила Алексей Сутормин. Одиннадцатиметровый удар реализовал хавбек ЦСКА Никола Влашич.

Напомним, что Бохинен стал игроком «армейцев» в феврале, перейдя из норвежского «Стабека».