Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Руководитель проекта игры God of War Кори Барлог добровольно согласился «стереть» её персонажа Кратоса из истории видеоигр PlayStation. Публикацию он разместил 17 марта на своей странице в Twitter.

Барлог сделал это в ответ на провокационную публикацию издания Game Informer, которое предложило подписчикам ответить на вопрос о том, какого персонажа игр PlayStation они бы «вычеркнули» из истории, если бы их заставили.

Геймдизайнер разместил в посте gif-анимацию со сценой из комедийного фильма «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди», в которой персонаж заявляет, что добровольно готов стать жертвой.

https://twitter.com/corybarlog/status/1372045463709310976

Напомним, Кратос является главным героем всех девяти игр серии God of War. Сейчас Кори Барлог занимает должность режиссёра новой игры франшизы, которая, как ожидается, выйдет в 2021 или 2022 году.

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