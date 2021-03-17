Париж, , 22:22 — REGNUM Два выходца из Чечни пострадали в ходе перестрелки, произошедшей во французском городе Ренн, сообщает 17 марта издание Telegramme.

На данный момент один из раненых находится в состоянии клинической смерти.

По утверждению местных СМИ, двое пострадавших мужчин чеченского происхождения участвовали в выяснении отношений между наркоторговцами из различных криминальных группировок.

Спустя несколько минут после перестрелки был задержан 21-летний подозреваемый, также причастный к местным криминальным структурам.

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