Париж, , 22:14 — REGNUM Во Франции за прошедшие сутки заражение коронавирусом выявлено еще у 38,5 тыс. человек, сообщает 17 марта Le Parisien со ссылкой на санитарную службу страны.

Заражение выявлено у 38 501 человека, так что общее число зафиксированных во Франции случаев заражения COVID-19 достигло 4 146 609.

Кроме того, за последние сутки во Франции признаны умершими от COVID-19 246 пациентов. С учетом этих данных, список жертв эпидемии в стране насчитывает 91 442 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции заявило, что страна переживает третью волну эпидемии коронавируса.

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