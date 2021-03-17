Приштина, , 22:17 — REGNUM Министерство иностранных дел и диаспоры Косово 16 марта одобрило въезд в край главы канцелярии по Косово в правительстве Сербии Петару Петковичу.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, визит назначен на даты 16 и 17 марта.

В сообщении министерства говорится, что от Петковича требуется соблюдение протокола и одобренной повестки визита, а также «воздерживаться от политических деклараций, насильственной риторики и высказываний против косовского государства». В противном случае представителям Сербии будет отказано в дальнейших визитах в Косово.

Напомним, в соответствии с Брюссельскими соглашениями 2014 года Сербия и Косово обязаны согласовывать визиты своих представителей.

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