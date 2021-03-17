Вашингтон, , 22:06 — REGNUM Федеральная резервная система США на заседании 17 марта приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на текущем уровне. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

«Комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0−0,25%», — говорится в сообщении.

Регулятор уже в восьмой раз сохраняет базовую ставку после того, как дважды внепланово понизил её в марте 2020 года.

В распространённом комментарии отмечается, что в ФРС считают уместнымподдерживать целевой диапазон ставки на текущем уровне до достижения максимального уровня занятости в стране и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.