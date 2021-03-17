17 марта 2021 | Время чтения 6 мин

Сергей Артёменко, , 22:47 — REGNUM Бывший госпропагандист и член Палаты представителей национального собрания Белоруссии Геннадий Давыдько 17 марта заявил, что не рассылал в СМИ письма с призывом к коллегам-«палаточникам» отстранить Александра Лукашенко от власти. Объясняя происходящее, Давыдько написал публичный донос на белорусских журналистов.

Геннадий Давыдько House.gov.by

»Как депутат и гражданин Республики Беларусь я не могу больше спокойно смотреть на то, что происходит в стране. Я вижу, что жизнь в Республике Беларусь, к моему глубокому сожалению, ухудшается. И как бы я ни поддерживал Александра Григорьевича Лукашенко, я вынужден признать: страна движется не туда. Мы все больше подвергаемся влиянию Запада, хотя должны быть с Россией. Поэтому я призываю своих коллег по Палате представителей вместе досрочно освободить Александра Григорьевича Лукашенко от должности», — сказано в письме, направленном от имени Давыдько в средства массовой информации.

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В письме также сказано, что Давыдько инициировал создание специальной комиссии, которая «сделает заключение о стойкой неспособности Александра Лукашенко осуществлять обязанности президента». Упомянуто в документе и об обращении экс-пропагандиста в следственный комитет.

Редакция крупнейшего белорусского портала TUT. BY получила письмо такого содержания и обратилась к Давыдько за разъяснениями. Он ответил: »Кто-то взломал мою почту и от моего имени рассылает эти глупые письма. Вам, вероятно, это нравится, потому что политика вашего ресурса направлена на свержение государственной власти. Но вам я отвечаю, как есть на самом деле: естественно, я этого не делал».

Компетентные органы, стоит надеяться, разберутся в том, что делал, как делал или не делал Давыдько. В последнее время Лукашенко часто говорит о предательстве, и небезосновательно: летом многие из его окружения побежали впереди паровоза — как экс-министр культуры Павел Латушко, а другие «спрятались под плинтус», не исключая победы поддерживаемых Западом националистов.

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Образ забившихся под плинтус не случаен. Лукашенко его использовал в августе и октябре во время публичных выступлений применительно к недостаточно лояльной, если не сказать трусливой и грешащей двурушничеством бюрократии. Самого Лукашенко во время президентской кампании называли «трёхпроцентным тараканом».

"Заходит нормальный пенсионер в райисполком и говорит: «Надо президенту сказать, здесь же в исполкоме… половина бчбэшники (сторонники оппозиции — ред.), а половина глаза в стол прячет, когда начинают говорить о государственных вопросах». Я думаю, что же произошло с нашим чиновничьим людом? Да, там немного переобулись, но очень, наверное, много спрятались под плинтус», — рассказывал 12 февраля Лукашенко, выступая на неконституционном «Всебелорусском народном собрании» своих собранных по разнарядке сторонников.

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Давыдько относится к партии системных националистов вместе с такими одиозными персонажами, как Игорь Марзалюк — председатель комиссии ППНС по образованию, культуре и науке, новоиспечённый член «Конституционной комиссии». Все они известны своими русофобскими заявлениями и тоталитарными замашками, кликушеством и примитивной ложью, призывами к политическим репрессиям, уничтожению свободомыслия и цензуре.

Лукашенко нужны такие системные националисты. Они полезны для электорального ослабления и дискредитации откровенной агентуры Запада, которую он же сам и взрастил.

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Ему нужны и маргинальные националисты — не меньшие русофобы и «полезные дураки». Их спецслужбы пользуют при создании картинки для Москвы — как в случае срыва сочинских переговоров об углублении союзной интеграции в декабре 2019 года, как в случаях выспрашивания финансовой и иной российской поддержки. Обе когорты этого русофобского легиона взаимодополняют друг друга, что наглядно представлено в деятельности таких структур, как «Товарищество белорусского языка».

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Отработав на хлебной должности председателя пропагандистского холдинга «Белтелерадиокомпания» почти две пятилетки, Давыдько был отправлен в почётную отставку и обосновался в синекуре. Ныне он возглавляет пропрезидентскую формально общественную организацию «Белая Русь», которая объединяет бюрократию и силовиков. Посаженная на шею налогоплательщиков «Белая Русь» намерена стать политической партией, что в среднесрочной перспективе немаловажно.

В нижней палате Нацсобрания бывший пропагандист занимает должность председателя постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации. В состав комиссии входят известные душители свободы слова в Белоруссии — экс-министр информации (Лилия Ананич), фигуранты антикоррупционных расследований (Мария Василевич) и другие одиозные персонажи.

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Карьерный взлёт и материальное благополучие бывшего актёра провинциального театра связан с активной пропагандой личной преданности Лукашенко. Как и в случае Марзалюка, и многих других приближённых «последнего диктатора Европы», она порой не отличима от банальной сервильности, что вполне нормально для «прикорытников» постсоветской криптомонархии.

Давыдько известен также как соучастник расправ над диссидентами (уголовное «дело регнумовцев»), подстрекатель к массовым политическим репрессиям. До этого он прославился как сторонник легализации проституции, наркотиков, националистической символики и активный проводник русофобской «белорусизации».

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Так как Москва весь постсоветский период не занималась белорусским направлением и не выстраивала свою сеть влияния в противовес западным институтам, то при смене режима ей придётся вспоминать украинский урок. После изгнания Виктора Януковича в Киеве оживились инициаторы легализации наркотиков и борделей, поэтому перспективы у Давыдько, несомненно, есть. Понадобится всего лишь немного сменить профиль, чтобы получать регулярный гешефт от расширения и углубления идеологической работы с неполитическими проститутками.

В свете нынешнего скандала взлом почты исключать нельзя. Как нельзя исключать и то, что очередной колхозный элитарий прельстился западной морковкой. Латушко ведь тоже не производил впечатления обиженного Лукашенко, и тоже обязан лично ему своим карьерным взлётом, и каких-то полгода назад тоже был системным русофобствующим националистом. Возможно, такие совпадения просто случайны.

Не исключено, что также по совершенно случайному совпадению рассылка писем от Геннадия Давыдько совпала с опалой ещё одного приближённого к Лукашенко деятеля. Согласно распространённой 17 марта компетентными органами через свой «сливной бачок» сообщению, 15 марта по возвращении из Москвы был задержан (арестован) «неолигарх» Юрий Чиж.

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Белорусский кризис далёк от завершения. Не сказали своё веское слово многие отставные силовики и чиновники, коих хватит на несколько составов правительства. Выдерживает многозначительную паузу сбежавший в Лондон экс-премьер-министр Сергей Румас.

Поэтому, как говорили в старые добрые времена, дыма без огня не бывает. Впереди у Лукашенко весна-2021 и не менее опасная осень. Москва видит эти риски, помогает «не другу» чем может, однако не может решить за белорусов их проблемы. Очевидно, при неизменности нынешнего положения дел Россия снова пожнёт горькие плоды ошибок стратегического планирования.

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