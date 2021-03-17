Вашингтон, , 22:01 — REGNUM Генеральный директор компании Activision Blizzard Роберт Котик получит премию в размере $200 млн. Об этом 17 марта сообщает портал Gamespot.

Эксперты компании CtW Investment Group напомнили, что подобные огромные выплаты Котик имеет возможность получать благодаря пункту в договоре. Главе Activision Blizzard эти деньги будут выплачены в качестве поощрения за повышение стоимости акций компании.

Издание отметило, что это произойдёт на фоне новости о том, что Activision Blizzard объявила об увольнении 190 сотрудников, из которых примерно 50 занимались организацией киберспортивных мероприятий.

Ранее автор Bloomberg Джейсон Шрайер сообщил, что Activision Blizzard в качестве компенсации выдаст уволенным сотрудникам подарочные карты сервиса Battle.net. Он отметил, что компания также выдаст им 90-дневное пособие и оплатит медицинскую страховку.

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