Тирана, , 03:43 — REGNUM В Албании 18 марта в результате обследования 2954 человек выявили 490 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 710 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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При этом если за январь было выявлено около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, то в феврале — уже почти 30. Все это свидетельствует об агрессивных темпах распространения инфекции в стране.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 119 528 случаев заражения коронавирусом. 83 264 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2106 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 14 пациентов с COVID-19 в возрасте от 53 до 84 лет. Лечение от COVID-19 проходят 34 158 человек (в 3 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 23 125 — в Тиране. После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании перестало расти и колеблется около отметки в 35 тысяч. На стационарном лечении находятся 406 пациентов, из них 14 подключены к аппаратам ИВЛ.

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