Брюссель, , 12:49 — REGNUM Специальный трибунал по Косово в Гааге 16 марта объявил, что в тот же день власти Бельгии арестовали бывшего бойца Армии освобождения Косово (алб. УЧК) Пьетера Шалю, известного так же по позывному «Волк» по обвинению в совершении военных преступлений.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Шаля будет депортирован в Гаагу. В настоящее время обвиняемый находится под заключением.

Обвинительный акт в отношении Шали до сих пор не опубликован.

Напомним, в настоящее время ведется подготовка к началу суда над основателями и бывшими лидерами Армии освобождения Косово — бывшим президентом Косово Хашимом Тачи, бывшим спикером парламента Косово Якупом Красничи, бывшим главой Демократической партии Косово Кадри Весели и представителем оппозиции Реджепом Селими. Их обвиняют в преследованиях мирного населения, сербского и албанского, пытках, незаконных задержаниях и убийствах свыше 100 человек с целью удержания власти.

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