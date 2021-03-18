Приштина, , 01:44 — REGNUM В министерстве здравоохранения Косово 16 марта ответили на обвинения Федерации медицинских профсоюзов Косово в игнорировании предложения премьер-министра Албании Эди Рамы о проведении вакцинации косовских медиков в албанском Кукесе.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в косовском минздраве заявили, что не получили официальных документов, касающихся вакцинации медицинского персонала Косово в Албании и списка медиков, желающих пройти вакцинацию.

В минздраве подчеркнули, что не отказываются от помощи из Албании, однако в приоритете скорейшее начало вакцинации в самом Косово.

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Напомним, еще 24 февраля 2021 года посол США в Косово Филип Коснетт назвал Республику «разрушенным пандемией государством».