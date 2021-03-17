Ижевск, , 21:57 — REGNUM Государственный долг Удмуртии по состоянию на 1 марта 2021 года составил 63,592 млрд рублей. В течение месяца объем долговых обязательств сократился на 650 млн рублей, сообщает минфин республики.

В феврале регион погасил банковские кредиты на 5 млрд рублей за счет коммерческих кредитов на 4,350 млрд рублей и 650 млн рублей собственных средств.

В течение месяца сумма бюджетных кредитов в структуре госдолга не изменилась и составляет 24,292 млрд рублей или долю в 38%. Объем коммерческих кредитов сократился на 650 млн рублей и составил 34,3 млрд рублей или 54%. Объем обязательств по ценным бумагам также не изменился и составляет 5 млрд рублей или 8%.

На обслуживание госдолга с начала года Удмуртия потратила 336 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2020 года Удмуртия увеличила госдолг на 18,2 млрд рублей, или на 28,34%. В течение года республика потратила на обслуживание долговых обязательств 2,2 млрд рублей.

В минфине республики поясняли, что регион, как и все субъекты РФ, оказался в сложной экономической ситуации в связи с действием карантинным мер и «неблагоприятной конъюнктурой цен на сырьевых рынках».

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