Бишкек, , 21:57 — REGNUM На выделенном под спортивный городок земельном участке площадью 30 гектаров в столице Киргизии власти планируют построить жилье для чиновников и административные объекты для госорганов, пишет «Kaktus.media».

По информации источника в правительстве, проект соответственного постановления уже разработан, но пока еще не подписан.

Такое решение киргизские власти обосновывают желанием перенести часть государственных органов из центра Бишкека на его южную окраину, чтобы разгрузить дороги и снизить ущерб для экологии города.

Следует отметить, что строительство спортивного городка в южной части киргизской столицы правительство Киргизии инициировало еще в 2019 году. На выделенном по приказу руководства страны земельном участке в южной части города планировали возвести большой футбольный стадион, дворец спорта, ледовую арену и крытый бассейн олимпийского стандарта.

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