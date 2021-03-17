Рим, , 21:57 — REGNUM В феврале 2021 года число получателей так называемого «пособия по гражданству» в Италии снизилось на 110 тысяч семей, сообщили в национальном институте социального обеспечения (Пенсионном фонде) в среду, 17 марта.

Аналогичное снижение фиксировалось и в феврале 2020 года, отметили в институте. Позже показатель вновь вырос.

Пособия по-прежнему получают более миллиона семей страны, около 2,3 миллиона человек.

Пособие по гражданству было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Каждый гражданин, чей доход менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье), может получить от государства «разницу».