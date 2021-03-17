Вашингтон, , 21:51 — REGNUM США общаются с Россией в тех вопросах, где это отвечает их интересам, но будут привлекать ее к ответственности «за злонамеренные действия», заявила 17 марта на брифинге представитель госдепа Джалина Портер, комментируя отъезд посла России Анатолия Антонова в Москву.

«По мере общения с Россией для продвижения американских интересов мы сможем привлечь ее к ответственности за любые враждебные злонамеренные действия… Мы также ясно осознаем те вызовы, которые бросает нам Россия», — сказала Портер.

Напомним, посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций, в ходе которых будут проанализированы перспективы дальнейших отношений с Вашингтоном.

«Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик», — пояснила этот шаг российской дипломатии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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