Милан, Италия, , 21:51 — REGNUM Каждый день задержки в кампании вакцинации снижает объем потребления в Италии на 350 млн евро, с такой оценкой выступили в среду, 17 марта, в национальной бизнес-ассоциации Coldiretti.

Следующим негативным последствием может стать быстрый рост безработицы, отметили также эксперты.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca. В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Эту вакцину в Италии временно не используют. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 17 марта, в Италии умерли 103 432 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 431 (днем ранее — на 502). Число подтвержденных носителей выросло на 23 059 (днем ранее — на 20 396). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 281 810 — почти 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 539 008 человек — на 2893 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 180 085 человек (за день этот показатель вырос на 69 215), что составляет 3,62% населения Италии.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, госдолг вырос более чем на 20% ВВП и превысил отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам (после августа 2020 года он распространяется только на компании, получающие те или иные виды господдержки). ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.