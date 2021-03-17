Рим, , 21:47 — REGNUM Проблемы с вакциной AstraZeneca не подорвут доверие властей Италии к прививкам как самому надежному способу борьбы с эпидемией, заявил в среду, 17 марта, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

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Как сообщалось ранее, по данным социологов, лишь 30% граждан Италии уверены, что хотят привиться от коронавируса.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca. В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Эту вакцину в Италии временно не используют. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 17 марта, в Италии умерли 103 432 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 431 (днем ранее — на 502). Число подтвержденных носителей выросло на 23 059 (днем ранее — на 20 396). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 281 810 — почти 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 539 008 человек — на 2893 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 180 085 человек (за день этот показатель вырос на 69 215), что составляет 3,62% населения Италии.