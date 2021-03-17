Ростов-на-Дону, , 21:43 — REGNUM Первый забитый гол в ворота «Ротора» (Волгоград) надо было отменить, считает наставник «Ростова» Валерий Карпин. Напомним, что матч завершился со счётом 0:4 в пользу гостей поля.

«После игры мне показали повтор. Похоже на то, что мяч прокатился по руке Осипенко. А значит, гол нельзя было засчитывать», — сказал главный тренер в интервью «РБ Спорт».

ИА REGNUM сообщало, что «Ротор» принял на своём поле «Ростов» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги. В ходе игры отличились только подопечные Валерия Карпин — Армин Гигович, Понесу Альмквист, Али Соу и Александр Саплинов.

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