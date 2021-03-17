Таллин, , 21:42 — REGNUM Эстонская студия ZA/UM объявила, что релиз игры Disco Elysium — Final Cut состоится 30 марта 2021 года. Об этом 17 марта сообщает портал Eurogamer.

Версия игры появится на платформах PlayStation 5, PlayStation 4, ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), App Store и Google Stadia. Геймеры, которые ранее уже приобрели Disco Elysium, получат Final Cut бесплатно. Разработчики выложили в сеть анонсирующий трейлер.

Ранее студия ZA/UM сообщила, что Disco Elysium — Final Cut будет представлять собой «окончательную» версию игры. Она, в частности, получит озвучку на ряде языков и новые квесты.

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