Лондон, , 21:41 — REGNUM Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился своим мнением об игре полузащитника Мартин Эдегора и ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом».

«Для того, чтобы попасть в состав, нужно выступать на самом высоком уровне. Обамеянг не исключение. Мы постараемся выпустить наиболее конкурентоспособную команду и снова победить.

С Обамеянгом мы разобрались в тот же день, все решилось наилучшим образом, и мы двигаемся дальше.

Эдегор прекрасно понимает, к чему мы стремимся. Его трудолюбие поражает, а теперь он работает над проникновением в штрафную соперников и более решительной игрой у их ворот — тут он еще может прибавить.

Он постоянно источает опасность, и если он сумеет стать лучше в указанных ситуациях, то станет действительно совершенным футболистом», — приводит слова наставника «канониров» портал BBC.