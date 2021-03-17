, 21:40 — REGNUM Жители Сардинии опасаются, что граждане из других регионов Италии приедут на пасхальные каникулы на остров и завезут в Сардинию коронавирус, передает Agenzia Italia в среду, 17 марта.

Более 35 тысяч человек подписали петицию к губернатору Кристиану Солинасу, они просят ограничить въезд на остров для жителей других регионов страны.

В настоящее время Сардиния — единственный «белый» регион Италии с эпидемиологической точки зрения, там действуют минимальные ограничения.

Действующие правила ограничивают перемещения между регионами, но можно возвращаться в собственные дома, а у многих жителей других регионов Италии есть собственность на Сардинии.

По данным на 17 марта, в Италии умерли 103 432 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 431 (днем ранее — на 502). Число подтвержденных носителей выросло на 23 059 (днем ранее — на 20 396). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 281 810 — почти 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 539 008 человек — на 2893 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 180 085 человек (за день этот показатель вырос на 69 215), что составляет 3,62% населения Италии.