Ижевск, , 21:35 — REGNUM В Ижевске начата доследственная проверка по факту обрушения кровли многоквартирного дома в поселке Машиностроителей, 84 по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

В рамках проверки планируется установить все обстоятельства произошедшего. До настоящего момента осмотрено место происшествия, опрошены жильцы дома, сотрудники управляющей компании.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за воздействия значительной массы снега, скопившейся на крыше дома. По итогам проверки будет дана оценка действиям лиц, которые несут ответственность за содержание здания.

Напомним, также проверку проводит прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение кровли многоквартирного дома произошло в ночь с 16 на 17 марта. Проживающие в доме граждане не пострадали, была проведена эвакуация.

В администрации Ижевска отметили, что дом будет отремонтирован после обследования кровли, конструкций и инженерных систем здания. По результатам обследования будет составлен план аварийно-восстановительных работ, определены сроки ремонта и источники финансирования.

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