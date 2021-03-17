Москва, , 21:33 — REGNUM Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций, сообщила 17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, консультации МИД России и других профильных ведомств с послом России в Вашингтоне проводятся с целью анализа перспектив дальнейших отношений России и США.

«Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик», — указано в комментарии Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.

«Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — подчеркивают в МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, в США вновь обвинили Россию во вмешательстве в в президентские выборы в Америке, не приводя никаких оснований таких обвинений, но призывая привлечь Москву к ответу.

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